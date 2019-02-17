В Париже обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Париже обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, сообщила 17 февраля в Twitter префектура городской полиции.

«Префект полиции благодарит группы по разминированию и всех, кто был задействован в этой операции», — указано в публикации.

Как уточняет радиостанция Europe 1, из района проведения операции эвакуировали около 1,8 тыс. жителей квартала Порт-де-ла-Шапель в 18-м округе Парижа и коммуны Сен-Дени. Муниципалитеты размещали людей в спортивных залах. Кроме того, на несколько часов было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.

Снаряд нашли 4 февраля на северо-востоке города. Саперы доставили его на стройплощадку под парижской окружной дорогой в Сен-Дени. Бомбу взорвали в предварительно вырытой яме.

В феврале в центре Брянска нашли авиабомбу весом 50 кг и два артиллерийских снаряда калибром 88 и 105 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили рабочие при проведении работ на улице Советской.

В ноябре прошлого года на территории тракторного завода в Волгограде нашли авиабомбу, которая не разорвалась во время Сталинградской битвы. Ее поддели и вытащили из земли ковшом экскаватора. Специалисты определили, что это фугасная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250.