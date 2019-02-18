Москва представила свои проекты на инвестфоруме в Сочи

В ходе третьего Российского инвестиционного форума в Сочи Москва представила 30 проектов из таких сфер, как транспорт, развитие городской среды, благоустройство и производство. В числе прочего были показаны 3D-презентации электробуса, инвестиционного калькулятора, системы офсетных контрактов.

Также в рамках форума был подписан ряд соглашений и специальных контрактов о реализации инвестиционных проектов при участии правительства Москвы.

Главной темой обсуждения на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи 14–15 февраля, стали практические меры по реализации национальных проектов. По данным оргкомитета «Сочи-2019», число зарегистрированных участников в 1,5 раза превысило показатель 2018 года, когда на мероприятии присутствовали более 6 тыс. представителей из 64 стран.