Путин отметил вклад студенческих отрядов в развитие страны

Президент России Владимир Путин поздравил студентов страны с Днем российских студенческих отрядов. В своей поздравительной телеграмме, опубликованной 17 февраля на сайте Кремля, глава государства отметил вклад таких отрядов в социально-экономическое развитие страны.

Российский лидер подчеркнул, что в 2019 году отмечается 60-летний юбилей студенческих отрядов. Он отметил, что студенты вносили значимый вклад в социально-экономическое развитие страны: участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину, выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях.

«Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов», — говорится в послании.

Путин подчеркнул, что главное в этом деле — работать добросовестно, с полной самоотдачей и ставить перед собой высокие цели. Президент также пожелал студентам успехов и удачи во всех делах и начинаниях.

12 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале серии совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что поддерживает идею более активного привлечения студентов и молодых специалистов к реализации таких проектов.