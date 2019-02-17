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Путин отметил вклад студенческих отрядов в развитие страны

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Президент России Владимир Путин поздравил студентов страны с Днем российских студенческих отрядов. В своей поздравительной телеграмме, опубликованной 17 февраля на сайте Кремля, глава государства отметил вклад таких отрядов в социально-экономическое развитие страны.

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Российский лидер подчеркнул, что в 2019 году отмечается 60-летний юбилей студенческих отрядов. Он отметил, что студенты вносили значимый вклад в социально-экономическое развитие страны: участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину, выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях.

«Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов», — говорится в послании.

Путин подчеркнул, что главное в этом деле — работать добросовестно, с полной самоотдачей и ставить перед собой высокие цели. Президент также пожелал студентам успехов и удачи во всех делах и начинаниях.

12 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале серии совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что поддерживает идею более активного привлечения студентов и молодых специалистов к реализации таких проектов.

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