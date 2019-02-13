Минюст призвал обязать родителей содержать детей во время учебы в вузе

Российский Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время их обучения в вузах. Об этом в среду, 13 февраля, рассказал глава ведомства Александр Коновалов в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

По его словам, в сфере семейного законодательства необходимо разработать и реализовать следующие предложения: уточнение защиты прав и интересов детей, установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, которые обучаются на очной форме в образовательных учреждениях. Кроме того, Коновалов выступил за установление минимального размера алиментов, передает «Интерфакс».

В настоящий момент в Семейном кодексе предусмотрена обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей, порядок и форма этого содержания определяются ими самостоятельно. Неисполнение такой обязанности влечет ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях: предупреждение или штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

23 декабря министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о предельных допустимых объемах домашнего задания для школьников. Она отметила высокую автономность школ. По ее мнению, объем и содержание домашних заданий являются ответственностью конкретных образовательных организаций и конкретных педагогов. Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована. В частности, в первом классе домашнее задание не задают, во 2–3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов.