Почти 40 цистерн с нефтью перевернулись в Канаде

Движение по одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады приостановлено из-за схода с рельсов 37 цистерн с сырой нефтью.

Как сообщает местный портал Global News, катастрофа произошла около 3:30 утра по местному времени недалеко от населенного пункта Сент-Лазар в провинции Манитоба, который находится в 303 км к западу от Виннипега.

По данным издания, некоторые цистерны с нефтью после аварии дали течь. О масштабе разлива не уточняется.

На месте происшествия работают специальные службы. Производится очистка загрязненной территории.

Train derailment in St Lazaro, MB. 40 cars left the tracks. Cars contain oil. pic.twitter.com/FFqkwgBptj