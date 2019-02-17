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Почти 40 цистерн с нефтью перевернулись в Канаде

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Фото: twitter.com/CalidonLeasing
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Движение по одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады приостановлено из-за схода с рельсов 37 цистерн с сырой нефтью.

Как сообщает местный портал Global News, катастрофа произошла около 3:30 утра по местному времени недалеко от населенного пункта Сент-Лазар в провинции Манитоба, который находится в 303 км к западу от Виннипега.

По данным издания, некоторые цистерны с нефтью после аварии дали течь. О масштабе разлива не уточняется.

На месте происшествия работают специальные службы. Производится очистка загрязненной территории.

Прошлым летом в американском штате Айова в результате крушения грузового состава произошла утечка 5,5 тыс. баррелей нефти. Отмечалось, что часть разлившейся нефти попала в близлежащие водоемы. 

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