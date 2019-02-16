Бомжей уберут с улиц Ялты

Власти Ялты договорились с полицейскими о том, чтобы к туристическому сезону освободить улицы от людей без определенного места жительства. Об этом заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

«Вместе с новым руководителем управления МВД по Ялте мы обошли центральную часть города и договорились обеспечивать общественный порядок совместными усилиями», — сообщил он.

Муниципалитет будет отвечать за уличное освещение общественных мест и установку камер видеонаблюдения, а МВД организует регулярное патрулирование нарядов полиции. Об этом сообщает «Крыминформ». Также планируется обеспечить условия для размещения обнаруженных на улице бомжей.

«Мною была поставлена задача городским структурам и, в частности, моему первому заместителю Александру Гарагуцу проработать возможность приобретения модульного дома или найти подходящее здание в отдаленном месте, например где-нибудь за кладбищем, куда сотрудники полиции могли бы отвозить бомжей», — рассказал Алексей Челпанов.