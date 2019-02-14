В Феодосии значительно увеличат число официальных пляжей

Количество официальных пляжей в Феодосии увеличат на треть к курортному сезону. Об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр.

По планам к лету 2019 года будет подготовлено как минимум на 17 пляжей больше, чем в 2018 году. Кроме того, по данным властей, пляжами больше не будут заниматься недобросовестные пользователи, пишет ИА «Крыминформ».

Новые пляжи будут полностью благоустроены к сезону. В минкурортов республики рассчитывают, что Феодосия снова станет центром пляжного отдыха в Крыму.

В 2018 году было открыто 49 пляжей.