Доступ на Эверест закрыли из-за мусора

Эверест закрыли для туристов на неопределенный срок. Китайские чиновники решили провести в базовом лагере генеральную уборку.

На вершине скопилось много мусора от безответственных туристов. Любителям гор можно посещать районы у монастыря Ронгбук на высоте 5 тыс. м.

Чтобы подняться выше, альпинистам необходимо заранее получить разрешение. Тем, кому дозволят восхождение, нужно будет забирать мусор с собой. Количество разрешений ограничено: в этом году их всего 300.