Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

Умер бывший заместитель председателя Госдумы Михаил Юрьев. Предприниматель и ведущий радио «Комсомольская правда» скончался в возрасте 59 лет. Юрьев родился 10 апреля 1959 года в Москве в семье журналиста и писателя-фантаста Зиновия Юрьева (Гринмана).

В 1973 году окончил школу в возрасте 14 лет. В 19 лет с отличием окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ). Работал в Институте молекулярной генетики АН СССР. В 1995-1999 годах Юрьев был депутатом Госдумы от партии «Яблоко», передает «Федеральное агентство новостей».

Совместно с пресс-секретарем «Роснефти» Михаилом Леонтьевым, историком Анатолием Уткиным и бывшим чиновником администрации президента РФ Михаилом Хазиным написал книгу «Крепость Россия. Прощание с либерализмом». Также является автором работы «Третья Империя. Россия, которая должна быть».