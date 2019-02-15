Союз добровольцев Донбасса поддержит участников боевых действий

Союз добровольцев Донбасса сосредоточится на социальной поддержке участников боевых действий в регионе. Этот вопрос обсуждался советом командиров союза при участии помощника президента РФ Владислава Суркова в Москве 15 февраля.

«В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, еще раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать», — цитирует Суркова агентство ТАСС.

Глава союза Александр Бородай рассказал о выполнении организацией своей социальной функции, в частности, о доставке лекарств и оказанию медицинской помощи, которую получили около 800 человек.

«Медицинская помощь самая разная, в том числе самый дорогой вид помощи — протезирование. Протезов сделано несколько сотен, при этом стоимость некоторых из них достигала полумиллиона рублей», — рассказал Бородай.

Также союз организует программы реабилитации, в чем помогают власти Крым. В связи с этим Бородай поблагодарил главу полуострова Сергея Аксенова.

«Еще одна важная проблема — это трудоустройство. По моим примерным подсчетам за всё это время с момента создания организации нам удалось помочь в трудоустройстве порядка 1,2 тыс. человек», — рассказа глава союза.

Союз добровольцев Донбасса был создан в августе 2015 года для оказания социальной поддержки добровольцам, оформления их статуса и увековечивания памяти погибших в вооруженных конфликтах.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Ранее в феврале в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали, что у ДНР и ЛНР (самопровозглашенной Луганской народной республике) появились собственные полноценные армии.