Глава британской разведки допустил усиление «Аль-Каиды» из-за ослабления ИГ

Поражение террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии привело к усилению террористической организации «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Такого мнения придерживается глава британской службы внешней разведки Ми-6 Алекс Янгер.

«Аль-Каида», которая всегда была соперником и почти что антагонистом ИГ, как я полагаю, пережила определенное возрождение в связи с деградацией ИГ», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Янгер указал на особую опасность, исходящую от исламских экстремистов, которые находились на подконтрольных террористам территориях Сирии и Ирака и теперь приезжают в Европу.

«Как только кто-то побывал в такой ситуации, благодаря этому они приобретают навыки и связи, потенциально делающие их очень опасными», — цитирует Янгера агентство ТАСС.

О возможном слиянии двух группировок предупреждал глава ФСБ России Александр Бортников в ноябре 2018 года. По его словам, боевики переходят из одной организации в другую, используя при этом единые источники материально-технических и финансовых ресурсов.

Спустя месяц в Лондоне указали на активизацию «Аль-Каиды». По данным британских спецслужб, боевики группировки разрабатывают технологии для атаки пассажирских самолетов.