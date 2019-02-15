Столтенберг заявил о неспособности ЕС выполнить роль НАТО

Европейский союз не может занять роль НАТО в обеспечении безопасности сообщества, заявил в пятницу, 15 февраля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

«Евросоюз не может занять роль НАТО... Это невозможно», — сообщил генсек, цитирует ТАСС.

20 ноября 2018 года Столтенберг призвал ЕС не дублировать функции альянса в вопросах обороны. По его словам, НАТО остается фундаментом европейской безопасности. Одновременно он приветствовал усилия стран Европы в оборонной сфере, так как структурированное сотрудничество может дополнить деятельность альянса.

НАТО — это объединение 29 государств Северной Америки и Европы, целью которого является выполнение положений подписанного 4 апреля 1949 года Североатлантического договора. Один из важнейших пунктов этого договора гласит, что нападение на одну из стран — членов альянса рассматривается как нападение на весь НАТО и в случае военного конфликта вмешиваются все страны объединения. Изначально Североатлантический альянс создавался с целью защиты Европы от советского влияния.