Прямой эфир

Столтенберг допустил расширение присутствия НАТО в Черном море

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО может расширить присутствие в Черном море, такой вопрос обсуждался на неформальном завтраке с главой украинского минобороны Степаном Полтораком. С этим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе в четверг, 14 февраля.

Конфликтная повестка: Россия и НАТО обсудят Украину и ДРСМД
В РФ призывают Североатлантический альянс отказаться от недружественной политики, которая дестабилизирует ситуацию в Европе

По его словам, все члены альянса оказывают Украине политическую и практическую поддержку и рассматривают, что еще для этого можно сделать.

«У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО», — заявил Столтенберг, передает ТАСС.

12 февраля генеральный секретарь рассказал, что НАТО считает Украину важным партнером и будет помогать ей вступить в альянс.

7 февраля Верховная рада Украины утвердила поправки в конституцию страны, которые провозглашают курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Их инициатором стал украинский лидер Петр Порошенко.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Киев не готов к членству в НАТО, а альянс не готов к достижению консенсуса по включению страны в свой состав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столтенберг озвучил важнейшую задачу НАТО
НАТО не будет повышать военные расходы после выхода США из ДРСМД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017