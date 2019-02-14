Столтенберг допустил расширение присутствия НАТО в Черном море

НАТО может расширить присутствие в Черном море, такой вопрос обсуждался на неформальном завтраке с главой украинского минобороны Степаном Полтораком. С этим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе в четверг, 14 февраля.

По его словам, все члены альянса оказывают Украине политическую и практическую поддержку и рассматривают, что еще для этого можно сделать.

«У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО», — заявил Столтенберг, передает ТАСС.

12 февраля генеральный секретарь рассказал, что НАТО считает Украину важным партнером и будет помогать ей вступить в альянс.

7 февраля Верховная рада Украины утвердила поправки в конституцию страны, которые провозглашают курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Их инициатором стал украинский лидер Петр Порошенко.

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Киев не готов к членству в НАТО, а альянс не готов к достижению консенсуса по включению страны в свой состав.