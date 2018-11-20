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Генсек НАТО призвал ЕС отказаться от дублирования функций альянса

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Фото: Global Look Press/Ye Pingfan
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европейский союз (ЕС) не дублировать функции альянса в вопросах обороны. По его словам, Североатлантический альянс остается фундаментом европейской безопасности.

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«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО», — приводит слова Столтенберга 20 ноября RT. Одновременно он приветствовал усилия стран Европы в оборонной сфере, так как структурированное сотрудничество может дополнить деятельность альянса.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать в ЕС единую армию, которая будет полностью независима от Вашингтона и будет заниматься в том числе вопросами кибербезопасности. Инициативу поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин назвал понятным и естественным желание ЕС обеспечивать безопасность собственными силами. Противником и критиком этой инициативы стал президент США Дональд Трамп.

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