Генсек НАТО призвал ЕС отказаться от дублирования функций альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европейский союз (ЕС) не дублировать функции альянса в вопросах обороны. По его словам, Североатлантический альянс остается фундаментом европейской безопасности.

«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО», — приводит слова Столтенберга 20 ноября RT. Одновременно он приветствовал усилия стран Европы в оборонной сфере, так как структурированное сотрудничество может дополнить деятельность альянса.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать в ЕС единую армию, которая будет полностью независима от Вашингтона и будет заниматься в том числе вопросами кибербезопасности. Инициативу поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин назвал понятным и естественным желание ЕС обеспечивать безопасность собственными силами. Противником и критиком этой инициативы стал президент США Дональд Трамп.