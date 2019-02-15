Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей а также западной частью Тихого океана. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители Японии. Об этом 15 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в воздухе экипажи провели более 15 часов, на протяжении всего маршрута самолеты дальней авиации охраняли истребители Су-35С.

«Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

С 28 января по 1 февраля у российских границ были замечены 23 летательных аппарата, которые проводили разведку. Истребители четыре раза вылетали для перехвата и сопровождения. Нарушения границ России допущено не было.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребителя НАТО F-15, слишком близко подлетевшего к правительственному борту РФ.