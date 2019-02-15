В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД

Министерство транспорта и министерство внутренних дел предложили ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом в пятницу, 15 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Предлагается ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч. Минтранс также считает необходимым увеличить санкции за остальные превышения. В МВД уверены, что такая мера должна применяться исключительно в населенных пунктах. В настоящий момент штрафа за превышение скорости менее чем на 20 км/ч нет. Такую ситуацию, по мнению чиновников, необходимо исправить. В МВД подчеркнули, что соответствующее изменение они предлагали еще с 2015 года.

Вдобавок, полицейское ведомство призвало ужесточить наказание владельцев авто, использующих нечитаемые номера. Таких нарушителей предлагают лишать возможности оперативно оплачивать штраф со скидкой 50%. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы считают целесообразным усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и прочим участникам движения при проезде перекрестков. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

27 декабря 2018 года глава российского Минтранса Евгений Дитрих не исключил снижения порога допустимого превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч к установленному ограничению. По его мнению, на некоторых видах трасс одновременно можно повысить разрешенный скоростной режим. Тем не менее необходимо снижать нарушаемость и повышать дисциплину.

24 декабря глава Госавтоинспекции РФ Михаил Чeрникoв призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км/ч. Он уточнил, что превышение на 20–40 км/ч — это одно из самых массовых нарушений ПДД. При этом тяжесть последствий такого рода aвaрий является высокой.