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Япония изучает возможность отмены виз для россиян

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Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщила газета «Санкэй» со ссылкой на собственные источники.

После нововведения россиянам не понадобится виза для пребывания в Японии в течение 90 дней, если гражданин зарегистрирует в японском консульстве данные загранпаспорта.

В октябре власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (PCT) и Ассоциацию туроператоров России (ATOP). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуется лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.

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