Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин предложил Государственной думе проект закона, который ужесточает уголовную ответственность за организацию ОПГ. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Законопроект предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей. Он призван наказать людей, которые чаще всего совершают тяжкие преступления и уходят от уголовной ответственности, пишет РЕН ТВ.

Летом 2018 года СМИ сообщили об избрании «вора в законе № 1» в Москве. Им стал лидер люберецкой ОПГ Олег Шишканов по кличке Шишкан. Вакантным место стало после того, как прежнего главаря русской мафии Захария Калашова (Шакро Молодой) взяли под стражу.

В марте 2018 года суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство. До него главным вором был Аслан Усоян (Дед Хасан), убитый в 2013 году.