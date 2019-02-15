Иностранного бизнесмена и его сотрудника расстреляли в Москве

Руководитель компании «Джодас Экспоим» Лумба Джипоти из Индии и его сотрудник были расстреляны на Нижегородской улице в Москве 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Как пишет РЕН ТВ, несколько злоумышленников подбежали к автомобилю бизнесмена и начали стрелять из травматических пистолетов по находившимся в нем людям. Мужчины получили огнестрельные ранения в голову.

Также стало известно, что злоумышленники похитили у одного из двух пострадавших телефон. После нападения они скрылись с места преступления на BMW. В столице был введен план «Перехват».

14 февраля в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские задержали 10 человек после массовой драки со стрельбой у ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы.