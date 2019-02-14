Губернатор Приморья проведал касаток и белух в бухте Средняя

Позаботиться о финансировании, проверить условия содержания и даже погладить нос. Губернатор Приморья Олег Кожемяко навестил касаток и белух в бухте Средняя.

Животных, по настоянию губернатора, осмотрели ученые Тихоокеанского научно-исследовательского центра — состояние морских жителей удовлетворительное.

Касаток и белух хорошо кормят и отогревают тепловыми пушками. Выпустить в дикую природу жителей вольера пока не могут — это опасно для их жизни.

Решать судьбу животных будет суд. В соцсетях Кожемяко призвал неравнодушных оказать поддержку в спасении млекопитающих.

Сейчас в адаптационном центре Приморья живут 11 косаток и 87 белух.