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Суд снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития Улюкаева

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Замоскворецкий районный суд в четверг, 14 февраля, снял арест с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Постановление суда зачитала судья Лариса Семенова.

«Суд постановил: ходатайство адвоката Каштановой о снятии ареста на имущество удовлетворить», — цитирует судью RNS. Сторона обвинения против снятия ареста имущества не возражала.

По словам прокурора, дополнительное наказание, которое было назначено осужденному, исполнено. «Денежные средства поступили в бюджет. Считаю возможным снять арест на имущество, которое указано в приговоре», — заявил он в ходе заседания. Бывший чиновник уплатил штраф в размере 130 млн рублей.

Бывший глава Минэкономразвития не пришел на заседание. Его представляла адвокат Лариса Каштанова.

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему штраф 130,4 млн рублей.

Суд установил, что 15 октября 2016 года Улюкаев потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере $2 млн за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сечин обратился в ФСБ 28 октября.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки. Экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

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