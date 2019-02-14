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Назван самый стильный мужчина России

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Рэпер Feduk (Федор Инсаров) был признан самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на сайте издания.

Музыкант получил приз за «безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Также в рейтинге оказались профессиональный борец Андрей Купреев, писатель Михаил Зыгарь, предприниматель Константин Ремчуков и телеведущий Андрей Малахов.

Полный список из 100 самых стильных людей обещают разместить утром 15 февраля.

5 декабря журнал GQ назвал самых элегантных мужчин в мире в 2018 году. Первое место занял музыкант и автор хита This is Аmerica Дональд Гловер, на втором месте расположился герой фильмов «Парк юрского периода» и «Тор: Рагнарек» Джефф Голдблюм, а третье занял молодой актер Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Интерстеллар» и «Леди Берд».

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