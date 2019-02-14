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Медведев призовет чиновников к ответу за недостроенные школы и дороги

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что за каждую недостроенную школу, километр дороги и неубранную свалку будут отвечать не «абстрактные власти», а конкретные чиновники. Об этом он заявил в четверг, 14 февраля, в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи.

«За каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это все понимают... отвечать перед правительством, и эта ответственность должна быть весьма и весьма серьезной», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе заседания Медведев также подчеркнул, что намерен выезжать в регионы совместно с членами правительства, чтобы следить за реализацией нацпроектов. По его словам, контролировать ситуацию из московских кабинетов невозможно. «Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будем выезжать в регионы, мы договорились. Такие поездки уже начались», — добавил он.

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость сглаживания разницы в уровне жизни регионов. По его словам, нацпроекты должны быть заточены под нужды конкретных областей, а все попытки подойти к этому формально, уравняв целевые показатели и финансирование, неверны, пишет «Газета.ру».

12 февраля были названы темы Российского инвестиционного форума. В центре обсуждения будут нацпроекты, практические меры по их реализации. Мероприятие проходит в Сочи с 14–15 февраля.

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