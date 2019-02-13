В Кремле оценили авторскую колонку Дмитрия Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход колонки премьер-министра Дмитрия Медведева на сайте агентства «РИА Новости». Представитель Кремля отметил, что считает такую публикацию позитивным трендом.

«Работа со СМИ, с общественностью, разъяснения основных целей работы правительства, того, как правительство или руководство страны будет работать над реализацией стратегических задач, — составная часть работы», — сказал Песков.

Он также отметил, что «это абсолютно нормальная, принятая во всем мире практика».

В своей статье, опубликованной 13 февраля, Медведев высказался о будущем экономики страны. По мнению главы правительства, через шесть лет у нее будет мощная «гравитация». Глава кабмина отметил, что ключевую роль в ускорении экономики, по его мнению, будут играть 12 нацпроектов, на реализацию которых планируется направить 25,7 трлн рублей. Однако глава кабмина признал, что в ближайшие годы предстоит проделать большую работу. В том числе необходимо улучшить здравоохранение, совершить «опережающий рывок» в сфере образования, ​повысить качество инвестиций в основной капитал и пересмотреть контрольно-надзорные нормы.

11 февраля правительство России опубликовало на своем сайте информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года. Так, в стране определено 12 приоритетных тем, в том числе «Экология», «Образование», «Культура», «Демография», «Жилье и городская среда», «Наука» и др. Как подчеркнули в кабмине, работа над нацпроектами направлена «на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».