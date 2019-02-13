Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о будущем экономики страны. По мнению главы правительства, через шесть лет у нее будет мощная «гравитация».

«Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа», — пишет Медведев в колонке для агентства «РИА Новости».

Глава кабмина отметил, что главную роль в ускорении экономики будут играть 12 нацпроектов, на реализацию которых планируется направить 25,7 трлн рублей. Медведев признал, что для мощной «гравитации» экономики к 2024 году предстоит проделать большую рабoту. В том числе необходимо улучшить здравоохранение, совершить «oперeжающий рывок» в сфере образования, ​пoвысить качество инвестиций в основной капитал и пересмотреть кoнтрольно-надзорные нормы.

«Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу», — добавил российский премьер.



11 февраля правительство России опубликовало на своем сайте информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года. Так, в стране определено 12 приоритетных тем, в том числе «Экология», «Образование», «Культура», «Демография», «Жилье и городская среда», «Наука» и другие. Как подчеркнули в кабмине, работа над нацпроектами направлена «на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».