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Глава Хакасии прервал визит на инвестфорум в Сочи из-за ЧП в Черногорске

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов прервал участие в сочинском инвестиционном форуме из-за коммунальной аварии в Черногорске, где без тепла остаются более 70 многоквартирных домов.

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На своей странице в Instagram чиновник сообщил, что в четверг, 14 февраля, он возвращается в регион, чтобы лично проконтролировать аварийно-восстановительные работы на месте ЧП.

«Ситуация с прорывом трубопровода в городе до сих пор не решена. <...> Рабочей бригаде пришлось полностью заменить поврежденный участок трубы, <...> производятся сварочные и восстановительные работы непосредственно на аварийном участке магистрали», — написал Коновалов в соцсети.

Прорыв на теплотрассе в городе Черногорске произошел рано утром 13 февраля, к середине дня он был устранен. Однако, как только система была запущена, произошло новое повреждение сети. Первоначально в результате ЧП без тепла остались около 16 тыс. жителей из 205 домов и 28 соцучреждений.

По данным республиканского министерства строительства и ЖКХ на 14 февраля, без тепла и горячей воды в Черногорске остаются 72 дома. Специалистам удалось частично восстановить теплоснабжение, в частности социальных учреждений. По словам специалистов, восстановительные работы осложняются тем, что «труба очень ветхая», пишет ТАСС.

В настоящее время температура воздуха в городе около –10. В ночь на пятницу ожидаются морозы до –20. В рамках ЧС местные власти развернули пять пунктов временного пребывания. Кроме того, специальная комиссия совместно с социальными службами работает с одинокими пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями, осуществляя поквартирный обход граждан в пострадавших домах. Также работает «горячая линия»: 2-24-96, 2-59-51, 2-14-43, 2-18-83.

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