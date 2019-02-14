Спикер Госдумы заявил о неуплате Google налога на контентную рекламу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компания Google не платит налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы. По его словам, организация использует офшоры в Нидерландах и Ирландии.
«Мы к этой теме вернемся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе», — сказал он, передает «Интерфакс».
Володин уточнил, что представители Google считают платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, достаточными.
«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами. Потому что вопрос (о налоговых платежах компании в России. — Ред.) стоит намного глубже», — добавил спикер Госдумы.
24 января Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса.