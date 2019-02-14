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Спикер Госдумы заявил о неуплате Google налога на контентную рекламу

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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что компания Google не платит налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы. По его словам, организация использует офшоры в Нидерландах и Ирландии.

«Раньше стать акционером Google казалось какой-то магией, сейчас это норма»
Вице-президент Тинькофф Банка — директор по разработке новых продуктов Александр Емешев рассказал в интервью «Из­вес­тиям», как финансовые технологии меняют мир вокруг нас и что дают обычному человеку.

«Мы к этой теме вернемся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе», — сказал он, передает «Интерфакс»

Володин уточнил, что представители Google считают платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, достаточными.

«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим ее с экспертами. Потому что вопрос (о налоговых платежах компании в России. — Ред.) стоит намного глубже», — добавил спикер Госдумы.

24 января Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса. 

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