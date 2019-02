Google создаст измеряющие вес кроссовки

Американская корпорация Google ищет разработчиков, которые смогут создать кроссовки, измеряющие вес человека. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что специалисты Verily (сестринской компании Google) в последние несколько месяцев представляли прототип кроссовок на частных встречах с инвесторами.

В обувь, согласно проекту, предлагается встраивать датчики для контроля за движением и весом пользователя. Кроме того, кроссовки смогут отслеживать падения человека.

