Google создаст измеряющие вес кроссовки

Американская корпорация Google ищет разработчиков, которые смогут создать кроссовки, измеряющие вес человека. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что специалисты Verily (сестринской компании Google) в последние несколько месяцев представляли прототип кроссовок на частных встречах с инвесторами.

В обувь, согласно проекту, предлагается встраивать датчики для контроля за движением и весом пользователя. Кроме того, кроссовки смогут отслеживать падения человека.

Alphabet's Verily has been working on health-tracking shoes to measure movement, weight, and falls. https://t.co/3wzhFK5dhY — CNBC (@CNBC) 8 февраля 2019 г.

«Такая обувь может иметь широкий спектр использования, связанного со здоровьем. Например, внезапное увеличение веса может быть признаком сердечной недостаточности. Учет падений может быть особенно полезен для пожилых людей», –– пишет CNBC.

19 января компания Nike представила кроссовки из фильма «Назад в будущее».