Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай

Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к следствию. Собеседник издания в медицинских кругах также не стал исключать подобную версию.

Как рассказала «Известиям» мама одного из курсантов Ирина, некоторых зараженных будут лечить консервативно, а остальных, скорее всего, ждут операции. Источник газеты сообщил, что очаги заражения были найдены не только в легких курсантов, но и в других органах — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке.

Удалять кисты будут в других медучреждениях — в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского или в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. В четверг в красногорском госпитале, где находятся 33 воспитанника УГСВУ, ожидают прибытия очередной партии курсантов из Ульяновска.

«Известиям» также удалось узнать еще о нескольких суворовцах, которые проверяются с подозрением на эхинококкоз. Они закончили училище в 2018 году и сейчас находятся в инфекционном отделении петербургского 442-го военного клинического госпиталя Минобороны. Отец одного из них Андрей Шульга рассказал «Известиям», что количество зараженных выпускников растет. При этом «у одного суворовца нашли очаг в голове, его ждет трепанация черепа».

Источник «Известий» в УГСВУ отметил, что в военные учебные заведения страны поступили директивы с требованием проверить состояние здоровья личного состава обучающихся и сотрудников.

Подробнее — в материале «Известий»:

Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай