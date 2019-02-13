Грудь британок увеличилась на три размера за 11 лет

Размер груди жительниц Великобритании увеличился на три размера за последние 11 лет, пишет газета Daily Mail.

Это заметили сотрудники сети универмагов Selfridges. По их наблюдениям, чаще всего британки покупают лифчики размера 36DD, в то время как еще в 2008 году самым ходовым был размер 34B, причем начиная с 1960-х годов.

По мнению экспертов, причина тому — лишний вес.

«Размер одежды вырос, поскольку вес женщин увеличился. Поскольку грудь является частью тела, то размер бюстгальтеров, соответственно, тоже увеличился», — прокомментировал ситуацию глава Национального форума по ожирению Тэм Фрай.

Он отметил, что сейчас лишний вес наблюдается у шести женщин из 10, а средний размер одежды стал XXL.

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