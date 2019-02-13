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Грудь британок увеличилась на три размера за 11 лет

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Фото: Depositphotos
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Размер груди жительниц Великобритании увеличился на три размера за последние 11 лет, пишет газета Daily Mail.

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Это заметили сотрудники сети универмагов Selfridges. По их наблюдениям, чаще всего британки покупают лифчики размера 36DD, в то время как еще в 2008 году самым ходовым был размер 34B, причем начиная с 1960-х годов.

По мнению экспертов, причина тому — лишний вес. 

«Размер одежды вырос, поскольку вес женщин увеличился. Поскольку грудь является частью тела, то размер бюстгальтеров, соответственно, тоже увеличился», — прокомментировал ситуацию глава Национального форума по ожирению Тэм Фрай. 

Он отметил, что сейчас лишний вес наблюдается у шести женщин из 10, а средний размер одежды стал XXL. 

Ранее Vogue назвал первый модный тренд 2019 года. Оказалось, что это одежда и волосы кислотных оттенков.

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