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Назван первый модный тренд 2019 года

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Фото: Depositphotos
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Американское издание Vogue проанализировало Instagram-аккаунты известных людей и fashion-блогеров, чтобы выявить первый модный тренд наступившего 2019 года. По словам экспертов, им стала одежда и волосы кислотных оттенков. 

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В качестве примера издание приводит самую «дорогую» модель прошлого года Кендалл Дженнер. Девушка уже опубликовала на своей странице несколько фотографий в одежде и украшениях неонового зеленого цвета. Свой образ она дополнила  тенями для век такого же цвета.

«Обожаю зеленый цвет в последнее время», — написала она под снимком в Instagram.

Одновременно с этим ее сестра, основательница косметического бренда Кайли Дженнер покрасила волосы в голубой оттенок индиго. Также тенденцию поддержали японские близнецы из поп-дуэта Amiaya, покрасившись в кислотно-розовый цвет.

В декабре 2018 года международный исследовательский институт Pantone проанализировал последние тренды дизайна и объявил главный цвет 2019 года. Им оказался оттенок «живой коралл».

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