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Выставка последних находок археологов откроется в Орле

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В Орловском краеведческом музее 15 февраля начнет работу выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция». Экспозиция представляет последние результаты исследований в сфере раннеславянской истории и археологии.

Как передает InfoOrel.ru, посетители смогут увидеть находки, связанные с раннеславянскими поселениями на территории Орловской области, найденные сотрудниками Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН под руководством Олега Радюша в 2015–2018 годах, а также переданные местными жителями. Особое место среди экспонатов занимают бронзовые вещи, изготовленные в технике выемчатых эмалей. Эти яркие изделия во II–IV веках стали визитной карточкой киевской культуры. 

Недавно в Астраханской области ученые Марийского государственного университета нашли клад серебряных монет конца XIV века. Он располагался на территории Селитренного городища, которое является археологическим памятником федерального значения. Монеты были спрятаны в холщовом мешке, который оказался на поверхности земли благодаря помощи суслика.

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