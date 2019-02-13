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В России стали меньше курить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Число курящих граждан в России сократилось на 21% с начала реализации антитабачной концепции Минздрава РФ. Об этом 13 февраля заявил замглавы ведомства Олег Салагай в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

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Новые данные о сокращении доли курильщиков России Салагай озвучил в ходе сессии «На пути к снижению смертности от неинфекционных заболеваний: реализация федеральных проектов».

«Тех, кто курит у нас сейчас, к счастью, 30%, а это на 21% меньше, чем было до начала активной антитабачной кампании», — подчеркнул замминистра здравоохранения. Его цитирует ТАСС.

26 декабря 2018 года стало известно, что Минздрав планирует постепенный вывод табачных изделий с рынка после 2050 года. При этом в рамках антитабачной концепции предусмотрено снижение распространения потребления табака среди населения до 5% к 2050 году.

28 декабря Верховный суд России обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым попадает в их квартиры.

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