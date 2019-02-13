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В Госдуме назвали бесполезными для Польши ракетные комплексы США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с «Известиями» подписание соглашения о приобретении Польшей американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Соответствующая церемония состоялась 13 февраля при участии президента республики Анджея Дуды и вице-президента США Майкла Пенса на территории польской 1-й базы транспортной авиации в Варшаве.

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«Вопрос решен замечательно для тех лоббистских группировок в США, которые занимаются продажей вооружений. Коррумпированное, предательское руководство Польши ограбило и обмануло свой народ ровно на ту сумму, на которую они купили абсолютно ненужные и бесполезные для обороноспособности Польши ракеты», — полагает депутат Шерин.

По его мнению, эти ракеты будут простаивать без дела, а восточноевропейской стране придется обслуживать и охранять их до тех пор, пока не придет время утилизировать. Парламентарий в шутку предложил Польше покупать ракетные комплексы схожего класса у Российской Федерации, которые будут эффективнее, а также дешевле по обслуживанию и по сопровождению.

«США нашли очень хорошего партнера, который будет покупать всё, что Америка скажет, из вооружений. Американцам нужны деньги, пожалуйста — есть поляки, которые готовы купить ракеты, которые никакого значения для них не имеют», —  заключил Шерин.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Республика также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) способна поражать цели на удалении до 300 км. Ракетная установка размещается на бронированном легком грузовике. Она может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

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