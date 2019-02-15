Впервые за историю Театра имени Пушкина мы провели столь крупные гастроли в Лондоне. Играли в одном из самых знаковых театральных центров Европы — лондонском «Барбикане» с залом на 1,1 тыс. мест. Все спектакли прошли при аншлаге, что, конечно же, вызывало гордость за наш коллектив и за русский театр в целом. Процентов 70 составляли английские зрители. Для нас это не было удивлением, поскольку репертуар, который мы выбрали, и рекламная политика были рассчитаны на многонациональную аудиторию.

Мы привезли «Вишневый сад» Чехова, билеты на который были раскуплены практически сразу, как только поступили в продажу. «Материнское поле» Чингиза Айтматова в постановке Сергея Землянского: универсальный материал, не требующий адаптации и перевода. «Добрый человек из Сезуана» Брехта в режиссуре Юрия Бутусова, спектакль, пробивающий эмоционально зал настолько, что никто не остался равнодушным.

Кроме того, мы подготовили концерт на основе вечера Камерного театра (предшественник Театра им. Пушкина. — «Известия»), который был с одной стороны зрелищным, а с другой — образовательно-познавательным, ведь в Англии нечего не знали об истории нашего театра. После концерта мы пригласили зрителя на шампанское и продолжили неформальное общение.

Вообще, за время гастролей было очень много встреч со зрителями, с английскими режиссерами, драматургами. Мы дискутировали о развитии русского и европейского театров, коллеги обсуждали увиденные спектакли. К примеру, «Вишневый сад» в постановке Владимира Мирзоева вызвал горячие споры, поскольку это довольно нетрадиционная трактовка Чехова. А «Добрый человек из Сезуана» убедил буквально всех. Критики были потрясены режиссурой Юрия Бутусова и игрой Александры Урсуляк. На «Материнском поле» зрители рыдали, а после стоя провожали актеров продолжительными овациями.

Честно говоря, мы все до сих пор находимся в потрясении, потому что такие гастроли — важный этап в развитии Театра имени Пушкина. До сих пор читаем прессу: отзывы разные, но в большинстве своем комплиментарные.

Единственное, что меня огорчило в Лондоне — вопросы журналистов. Огорчило потому, что, к сожалению, при самом высоком уровне местных СМИ кроме политики и конфронтации их ничего не интересует. Ни с нашей стороны, ни со стороны сотрудников «Барбикана» или зрителей не было ни слова о политике. Всех интересовали живое общение, искусство, театр, мы в некотором роде даже ощущали себя послами мира.

Однако местные журналисты постоянно пытались свести общение к разговору о цензуре, режиме, событиях на Украине и т.д. Приходилось довольно сложно. К примеру, в прямом эфире BBC ведущий спросил (цитирую дословно): «А вы можете со сцены своего театра напрямую сказать своему президенту, что он преступник и негодяй?» О чем можно после такого говорить?! Пришлось объяснить этому журналисту, что театр — не место, где только и делают, что говорят о политике.

Когда я делал спектакль про Александра Таирова, основателя Камерного театра, то обнаружил, что в 20-е годы прошлого века они тоже много гастролировали за рубежом и постоянно готовились к таким возможным провокациям. Таиров всегда отвечал, что его театр старается находиться вне политики и обращен в первую очередь к человеку.

Наш выезд в Лондон — наглядный пример дружбы народов. Продюсер Оксана Немчук, организовавшая гастроли в Лондоне, живет в Киеве. То есть у русского театра был украинский продюсер, и это говорит о том, что все нормальные люди не делят себя по национальностям, политическим пристрастиям и так далее. Искусство, равно как и спорт, должны быть вне политики.

Слава Богу, всё это не относилось к простым зрителям. Они пришли на русский театр, чтобы лучше познать его, кто-то с ним впервые познакомился и остался под большим впечатлением. Думаю, это добрый знак, говорящий о том, что как бы ни была сильна пропаганда, люди всё же умеют отделять зерна от плевел.

Автор — художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист России

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