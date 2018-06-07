Театр имени Пушкина побывал на гастролях в Армении в рамках III Молодежного театрального форума стран Содружества, Балтии и Грузии. Всего были представлены коллективы из 12 стран — Армении, Белорусии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Я неоднократно принимал участие в форуме в качестве члена жюри и проводил мастер-классы. На этот раз театр Пушкина стал его полноправным участником.

На форум в основном приглашают дебютантов. Мы возили спектакль «Гардения» режиссера Семён Серзина. Назвать постановку дебютной сложно: в ней заняты замечательные и уже вполне опытные артисты — Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева и другие. А вот для режиссера «Гардения» стала первым спектаклем на московской сцене. С ним нас и пригласили в Ереван.

Честно говоря, боялся, что наши гастроли отменятся: в Армении в это время происходили серьезные государственные потрясения. Но мы попали в абсолютно позитивную атмосферу, что, наверное, большая редкость, когда страна переживает сложный период. Всё уже было тихо: люди ночами гуляли по улицам, сидели в летних кафе, были очень доброжелательны, а в воздухе чувствовалось ощущение обновления. Я тогда поймал себя на мысли, что такой мирный исход был возможен только в стране с мощной древней культурой. С крепкими семейными традициями, уходящими корнями к праотцам.

Армения — страна с богатой историей: куда бы там ни поехал, обязательно наткнешься на древний монастырь, культурную достопримечательность или просто красоту природы. Я ездил на Севан, в древние монастыри Гегард и Гарни. Брал с собой артистов, которые остались под большим впечатлением как от исторических мест, так и от невероятного гостеприимства местных жителей, их неповторимой национальный кухни.

В Армении, как и в Грузии, люди собираются не просто поесть или выпить. Для них прием пищи — некий ритуал, а обеденный стол — место переговоров. Там никогда не говорят: «Пойдем выпьем», но всегда: «Сегодня вечером у нас дегустация». Поэтому я там каждый вечер дегустировал. Мои артисты совершенно обалдели от количества комплиментов и тостов в их честь от незнакомых людей. Я пытался объяснить, что ничего подозрительного в этом нет, просто здесь тебе сразу дают большой аванс доверия и ты не имеешь права быть плохим человеком. Люди тебе заранее говорят, что ты замечательный, прекрасный, лучший, честный, добрый, щедрый, и этим обезоруживают.

Я общался с новым министром культуры Армении — молодой учительницей Лилит Макунц. По тому, какое она производит впечатление, у меня есть надежда на обновление и лучшее будущее культурной жизни страны. Я попал в свежую, новую и вдохновленную Армению с большой верой в будущее и в себя. Народ без кровопролития и открытого столкновения, а лишь выйдя на улицу мирным путем сумел поменять свою жизнь. Больше всего они гордятся, что и с той и с другой стороны было взаимное уважение. Это другая ментальность, другая жизнь и маленькая страна с большим самосознанием.

Оттого, наверное, театральный форум, организованный в этом году президентом Чеховского фестиваля Валерием Шадриным именно в Армении, стал очень символичен. Сегодня это прекрасная территория мультикультурного сотрудничества молодых деятелей культуры из различных стран. Сценографы, режиссеры, драматурги и актеры из бывших республик СССР имеют возможность знакомиться с творчеством друг друга, завязывать профессиональные и дружеские отношения.

Всё это было в Советском Союзе, но сегодня, увы, совершенно потеряно. Форум вселяет надежду, что какие бы политические противоречия ни раздирали страны, культурные и дружеские связи между нами не порвутся. Ну и, конечно, приятно, что наш спектакль «Гардения» получил на форуме золотую медаль Союза театральных деятелей Армении «за яркий актёрский ансамбль, тонкий юмор и благородство интонации в сложном разговоре о наследии Восточной Европы XX века».

Автор — художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист России

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