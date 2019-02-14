В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору надежных презервативов

Эксперты «Роскачества» в День всех влюбленных выпустили рекомендации по выбору надежных презервативов, соответствующих ГОСТу. Наиболее распространены на рынке кондомы, сделанные из латекса. Один из его значительных минусов — контакт с веществом на маслянистой основе делает презервативы менее прочными.

Помимо этого, латекс может вызывать индивидуальную аллергическую реакцию. Изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана менее распространены на рынке, но они гипоаллергенны и сверхтонкие. Материал, из которого произведены изделия, указывают на маркировке.

Главным в выборе презервативов является место их покупки. Эксперты советуют приобретать их в аптеках или же аптечных киосках, таким образом можно избежать подделки.

«При правильном использовании презервативы наиболее надежно защищают от ВИЧ-инфекции. Существует ряд правил при их использовании: покупать желательно в аптеках, проверять дату изготовления и срок годности, проверять целостность упаковки, открывать упаковку только пальцами, ни в коем случае не ногтями и не ножницами», — рассказала заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Евгения Жукова.

На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия. Если они из Европы, то помечаются знаком соответствия СЕ. Также необходимо обратить внимание на срок годности — независимо от производителя он не превышает пяти лет, по истечению которых использовать барьерный контрацептив нельзя.

После покупки и вскрытия основной упаковки эксперты советуют исследовать индивидуальную упаковку. На ней не должно быть порезов, следов вскрытий, посторонних «точек».

Если упаковка не герметична, значит, пользоваться таким средством защиты не стоит. Открыв индивидуальную упаковку, надо убедиться в целостности самого презерватива и его правильной форме.

«Важно не только использовать барьерные контрацептивы, но и всегда осуществлять визуальную проверку изделия — это тоже условие безопасности. Стоит помнить, что презерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько маленьких упаковок и убедится, какие подходят конкретно вам», — заявила Евгения Жукова.

Также следует знать, что презервативам прямо противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе — они снижают качество презервативов и повышают риск небезопасного использования.

В России стандарт размеров на презервативы: 178 (+/- 2) мм в длину и 54 мм в диаметр, подчеркнули в «Роскачестве». Европейские стандарты практически не отличаются, а вот кондомы азиатского производства несколько меньше, в частности, индонезийские. При этом многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия, отметили в организации.

Перед Новым годом «Роскачество» проверило российские игристые вина. В исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 до 1 тыс. рублей. Дегустаторы дали оценку более 76% образцов «выше среднего».