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В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору надежных презервативов

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Фото: Depositphotos
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Эксперты «Роскачества» в День всех влюбленных выпустили рекомендации по выбору надежных презервативов, соответствующих ГОСТу. Наиболее распространены на рынке кондомы, сделанные из латекса. Один из его значительных минусов — контакт с веществом на маслянистой основе делает презервативы менее прочными.

Помимо этого, латекс может вызывать индивидуальную аллергическую реакцию. Изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана менее распространены на рынке, но они  гипоаллергенны и сверхтонкие. Материал, из которого произведены изделия, указывают на маркировке.

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Главным в выборе презервативов является место их покупки. Эксперты советуют приобретать их в аптеках или же аптечных киосках, таким образом можно избежать подделки.

«При правильном использовании презервативы наиболее надежно защищают от ВИЧ-инфекции. Существует ряд правил при их использовании: покупать желательно в аптеках, проверять дату изготовления и срок годности, проверять целостность упаковки, открывать упаковку только пальцами, ни в коем случае не ногтями и не ножницами», — рассказала заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Евгения Жукова.

На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия. Если они из Европы, то помечаются знаком соответствия СЕ. Также необходимо обратить внимание на срок годности — независимо от производителя он не превышает пяти лет, по истечению которых использовать барьерный контрацептив нельзя.

После покупки и вскрытия основной упаковки эксперты советуют исследовать индивидуальную упаковку. На ней не должно быть порезов, следов вскрытий, посторонних «точек».

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Если упаковка не герметична, значит, пользоваться таким средством защиты не стоит. Открыв индивидуальную упаковку, надо убедиться в целостности самого презерватива и его правильной форме.

«Важно не только использовать барьерные контрацептивы, но и всегда осуществлять визуальную проверку изделия — это тоже условие безопасности. Стоит помнить, что презерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько маленьких упаковок и убедится, какие подходят конкретно вам», — заявила Евгения Жукова.

Также следует знать, что презервативам прямо противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе — они снижают качество презервативов и повышают риск небезопасного использования.

В России стандарт размеров на презервативы: 178 (+/- 2) мм в длину и 54 мм в диаметр, подчеркнули в «Роскачестве». Европейские стандарты практически не отличаются, а вот кондомы азиатского производства несколько меньше, в частности, индонезийские. При этом многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия, отметили в организации.

Перед Новым годом «Роскачество» проверило российские игристые вина. В исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 до 1 тыс. рублей. Дегустаторы дали оценку более 76% образцов «выше среднего».

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