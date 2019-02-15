На днях польский эксперт Максимилиан Дура написал статью с анализом того, чем Польша угрожает России и что Россия может сделать в ответ. В частности, он указал, что «наиболее заметную реакцию Балтийского флота вызвало появление в польских военно-морских силах ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, на вооружении которого есть ракеты NSM. Они позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю. Именно они окончательно похоронили надежды россиян на то, что им удастся удержать морские транспортные пути».

Вообще говоря, несмотря на сложные отношения между Польшей и Россией, свободу мореплавания никто не отменял. Но о каком комплексе идет речь? В декабре 2008 года минобороны Польши заключило договор с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace о покупке противокорабельных ракет берегового базирования NSM.

Норвегия занялась созданием противокорабельных ракет еще в середине 60-х годов прошлого века и достигла немалых высот. Собственно говоря, эта страна — один из ведущих мировых разработчиков противокорабельных малогабаритных комплексов. NSM (Naval strike missile) — ракета массой 407 кг, включая массу проникающей фугасной боевой части в 125 кг. Ее дальность стрельбы — до 185 км, скорость — 0,95 М, головка самонаведения (ГСН) ракеты инфракрасная. Предусмотрена автономная селекция целей, осуществляемая путем сопоставления изображения цели с датчика ГСН с шаблонами изображений типовых целей, хранящихся в памяти.

Ракета получилась очень удачной. Сейчас она состоит на вооружении ряда стран, включая саму Норвегию и США. Может применяться как с борта надводных кораблей, так и с береговых пусковых установок. Есть и ее авиационный вариант. Варшава закупила 50 таких ракет. Пусковые установки, радары управления — совместные польско-норвежские разработки.

При стрельбе из пункта постоянной дислокации — деревни Семировице около города Гдыня — могут быть поражены объекты главной военно-морской базы Балтийского флота (Балтийска), а также другие цели на территории Калининградской области России, вплоть до рубежа Зеленоград–Калининград–Багратионовск. Подлетное время NSM к Балтийску составит около 7,5 мин.

1 января 2015 года в составе Польских военно-морских сил была сформирована Морская ракетная часть, состоящая из двух дивизионов. Это стало, пожалуй, наиболее значимым событием в истории польских ВМС последних двух десятков лет.

Представляет ли это угрозу российскому Балтийскому флоту? Безусловно. Поляки считают, что данное воинское формирование сможет заблокировать развертывание сил флота из Балтийска. В общем-то, береговые ракетные войска для этого и предназначены. Справедливости ради надо сказать, что больше ничего из Польской маринарки военной (ВМС) угрозы Балтийскому флоту не представляет. А что же он может противопоставить польской угрозе?

Калининградская область является эксклавом России, со стороны суши окруженным в той или иной степени недружественными странами. В регионе развернута межвидовая группировка Вооруженных сил, объединенная под командованием Балтийского флота. В последние годы Россия уделяет сильное внимание укреплению мощи этого объединения. На флот пришли новые корветы и малые ракетные корабли, разнообразные ракетные комплексы, как класса «поверхность-воздух», так и «поверхность-поверхность», новые средства радиоэлектронной борьбы, истребители Су-30СМ и боевые вертолеты. Наступательные возможности Балтийского флота, впрочем, и оборонительные тоже выросли в разы.

Посмотрев на бомбардировки силами НАТО Ирака, Югославии и Ливии, Россия нашла противоядие, создав так называемые «зоны ограничения доступа», как это называется в западной военной терминологии. Такие зоны представляют собой интегрированную систему защиты определенного района, включающую разнообразные системы ПВО (как большой, так и малой дальности), истребительную авиацию, ракетные комплексы («Бастион», «Бак» и «Искандер-М»), системы радиоэлектронной защиты.

В частности, в Калининградской области развернуты полки ПВО с системами С-400 и С-300В4. Имеются боевые машины «Панцирь-С». В целом над силами и средствами Балтийского флота создан надежный многослойный зонтик, способный без особых проблем отразить удар ракет NSM.

Но у Балтийского флота есть и еще одно оружие. Речь идет о 561-м морском разведывательном пункте. Это элитное подразделение морского спецназа, предназначенное для проведения диверсий на территории противника.

Следует помнить, что в случае начала военных действий ракетные установки класса «поверхность-поверхность» становятся первоочередными целями на уничтожение. За такими системами ведется постоянное наблюдение. Места их базирования и перемещения тщательно отслеживаются разными видами разведки. Таким образом, жизнь расчетов пусковых установок будет измеряться не днями, а часами и минутами. И средством их уничтожения может стать боеголовка ракеты «Искандер-М» или фугасная авиационная бомба.

Автор — военный историк

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