Как и следовало ожидать, за проведенной Украиной провокацией в Керченском проливе последовали разного рода антироссийские высказывания зарубежных политиков. И если, к примеру, заявление парламента Эстонии, осудившего действия России в Керченском проливе, можно не принимать в расчет, то на сказанное в Вашингтоне следует обратить внимание. А сказано было следующее. Конгрессмен Брайан Фицпатрик потребовал «немедленно восстановить свободу судоходства через Керченский пролив, чтобы украинские суда могли иметь доступ к портам в Азовском море». (Можно подумать, у украинских судов туда нет доступа. Следуйте правилам — и нет проблем.) Сенатор Джон Баррассо пошел дальше и потребовал ввести военные корабли США и НАТО в Черное море.

Могут ли они держать свою группировку кораблей в Черном море? Теоретически, безусловно, могут, но есть нюансы.

Пожалуй, мало какая система оружия так нуждается в тыловом обеспечении, как современный военный корабль. Это в XVIII веке парусный фрегат мог зайти куда-нибудь типа острова Пасхи, нарубить дерева для ремонта своих палуб, набрать воды в ручье, посшибать кокосов и бананов на пропитание и идти дальше по своим делам.

В настоящее время военному кораблю нужен пирс, нужны разнообразные горюче-смазочные материалы, сжатый воздух, электричество, пар, а его экипажу — разнообразные рационы питания. Еще более важны мастерские для починки сверхсовременных систем оружия. Плавучие доки тоже не помешают. Могут ли где-нибудь корабли НАТО всё это получить в Черном море? Да в общем-то не особо.

Румыния и Болгария — беднейшие страны Европы. В свое время Советский Союз создал там серьезную военно-морскую инфраструктуру. Но после перехода этих стран в состав НАТО и ЕС всё, что было построено, пришло в дикий упадок. Флот обоих государств — это настоящий военно-морской антиквариат. Румыны владеют парой английских фрегатов времен Фолклендской войны. У Болгарии еще более древние бельгийские фрегаты. Где в этих странах базироваться новейшим эсминцам США типа «Арли Берк»?

Украина и порт Одесса? Там с трудом размещаются остатки военно-морских сил Украины. Грузия и порт Батуми? Это даже не смешно. Потеряют боеспособность от грузинского гостеприимства.

Строить новые логистические центры и инфраструктуру? Это долго и дорого. НАТО на это вряд ли пойдет. Европейцам свои бы военные силы содержать хоть как-нибудь, что наглядно показал случай с норвежским фрегатом «Хельге Ингстад». А военный бюджет США есть на что потратить с большей пользой.

Основные базы Шестого (средиземноморского) флота США находятся в Испании и Италии, что не так и близко от Черного моря. Казалось бы, в регионе есть еще один член НАТО — Турция. У нее свои оборудованные пункты базирования в Черном море. Но пустит ли она туда на постоянное базирование чужие военные корабли?

Более полутысячи лет Османская империя владела Черноморскими проливами. Во времена османов военные корабли других стран вообще не могли зайти в Черное море. Да и у Русского императорского флота особых преференций также не было. Случаи прохода через проливы кораблей под Андреевским флагом единичны.

После распада Османской империи ее наследник Турция утратила контроль над Черноморскими проливами. Мы помним об английских и французских военных кораблях в Севастополе и Одессе в годы гражданской войны в России. Но в 1936 году Турция в ходе конференции в швейцарском городе Монтрё сумела восстановить свои права над проливами. Примечательно, что в ходе конференции Великобритания под лозунгом «свободы мореходства» требовала уравнять права черноморских и нечерноморских держав на проход военных кораблей через проливы. Однако этого не случилось, и нечерноморские страны получили право вводить корабли суммарным водоизмещением не более 30 тыс. т и максимум на 21 день. Корабли же черноморских стран получили право на проход без каких-либо особых условий.

Турки всегда четко старались выполнять положения Конвенции Монтрё. Так, в годы Второй мировой войны немецкие корабли проходили проливы без вооружения. Когда нам потребовалось перевести с Черного моря на Дальний Восток вспомогательный крейсер-ледокол «Микоян», нам с него тоже пришлось снять всё вооружение, хотя ему в дальнейшем предстояло идти через враждебные воды. Не было никаких проблем с проходом кораблей и в годы холодной войны. Вместе с тем Турция четко выполняла положения при прохождении через проливы кораблей нечерноморских стран, включая и корабли НАТО, хотя сама является членом этой структуры.

Сказать, что постоянное нахождение кораблей США и НАТО в Черном море будет раздражать Россию — ничего не сказать. Реакция последует незамедлительно, и она будет жесткой. Больше всего достанется тем, кто будет помогать базированию ВМС США. Все это прекрасно понимают.

С трудом верится, что Турция будет рисковать нынешним уровнем политических, экономических и военно-технических отношений с Россией ради интересов группы американских политиков, которые вдобавок постоянно накладывают на эту страну те или иные санкции? Ведь не случайно время, высвободившееся после отмены встречи с Дональдом Трампом, Владимир Путин выделил на переговоры с Рейджепом Эрдоганом.

Автор — военный историк

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