Ударная группировка американских ВМС вошла в Средиземное море

Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные западных морских ресурсов, свидетельствуют данные, авианесущий универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолетный корабль-док «Нью-Йорк» и десантный корабль-док «Ганстон Холл» прошли Гибралтарский пролив в районе 23:00 мск 24 ноября.

Отмечается, что на борту десантных кораблей размещен экспедиционный батальон морской пехоты, состоящий из 2 тыс. военнослужащих. Суда возвращаются с учений НАТО Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

В учениях Trident Juncture 2018 в Норвегии приняли участие 45 тыс. военных НАТО, около 10 тыс. транспортных средств, 130 самолетов и 70 кораблей.