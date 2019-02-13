Баркас «Восход» 1954 года нашли в Астраханской области

В Астраханской области в водоохранной зоне протоки Енотаевка на территории села Фёдоровка обнаружили полузатонувший баркас «Восход» 1954 года.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Фёдоровского сельсовета Енотаевского района освободить береговую полосу и акваторию протоки от старого плавсредства, передает «Астрахань 24». Баркас «Восход» вывезли и утилизировали.

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в декабре заявил на церемонии вручения премий РГО, что «очень хочет» принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в Финском заливе около острова Гогланд в XIX веке. Плавсредство нашли в 2017 году.