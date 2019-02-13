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MINI выпустит самый быстрый автомобиль в своей истории

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Фото: MINI
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В 2020 году компания MINI выпустит новый хэтчбек John Cooper Works GP, который станет самым быстрым автомобилем в истории британской марки.

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Как сообщает 13 февраля издание Motor1, внешне новинка будет напоминать одноименный «заряженный» хетчбэк, который был представлен в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Серийная версия получит большое двойное антикрыло, легкосплавные диски с низкопрофильными шинами, сдвоенные патрубки выхлопной системы.

По некоторым данным, в конструкции автомобиля будут применены легкие материалы. Также подвергнутся модернизации подвеска и тормоза. Предполагается, что машина получит бензиновый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 300 л.с.

Всего планируется выпустить 3 тыс. хетчбэков MINI John Cooper Works GP.

18 января сообщалось, что компания Mini в честь своего 60-летнего юбилея представила эксклюзивную серию автомобилей 60 Years Collection.

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