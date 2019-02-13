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Большинство россиян хотят добиваться изменений в стране демократическим путем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большинство россиян склоняются к тому, что изменений к лучшему можно достичь демократическим путем, участвуя в выборах и направляя открытые письма в государственные инстанции. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс» в среду, 13 февраля.

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Согласно опросу, 71% россиян готовы голосовать на выборах ради желаемых преобразований, 53% согласны подписывать открытые письма и петиции, 49% опрошенных — обращаться в органы исполнительной власти, 30% респондентов — принимать участие в работе общественных и политических организаций.

Исследование показало, что каждый десятый россиянин готов выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня. По данным социологов, самый высокий показатель здесь у молодежи в возрасте 18–24 лет.

Опрос проводился 22–28 ноября 2018 года среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 52 регионах России.

В декабре опрос «Левада-центра» показал, что число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние 10 лет.

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