Прямой эфир

Автомобиль упал в Яузу на востоке Москвы

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легковая машина пробила ограждения и упала в реку Яузу на востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Глебовского моста на набережной Ганнушкина.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, спасатели вытащили его из ледяной воды.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП.

Аналогичный инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Машина пробила ограждения и рухнула в реку Яузу на Русаковской набережной. Водителя удалось извлечь из воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Камеры появятся более чем на 40 перекрестках с «вафельной» разметкой
Водитель автобуса в Барнауле высадил ребенка на трассу у свалки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017