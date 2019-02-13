Автомобиль упал в Яузу на востоке Москвы
Легковая машина пробила ограждения и упала в реку Яузу на востоке Москвы.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Глебовского моста на набережной Ганнушкина.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, спасатели вытащили его из ледяной воды.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП.
Аналогичный инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Машина пробила ограждения и рухнула в реку Яузу на Русаковской набережной. Водителя удалось извлечь из воды.