«Единая Россия» повысит квалификацию кадров

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в интервью «Известиям» рассказал о создании комиссии по этике. Ее члены будут принимать решения в отношении депутатов, позволивших себе недостойные поступки или заявления.

Кроме того, для получения руководящей должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме партии членам ЕР необходимо будет обучиться в Высшей партийной школе.

Кандидатов на выборы будут готовить в рамках курса «Политический лидер». В этом году его пройдут 150 человек. «Партийный организатор» предназначен для сотрудников исполкомов, а «Политический менеджер» — для политтехнологов. Есть набор и для работников партийного аппарата.

Вместе с тем в этом году начинающих политиков 36 российских регионов обучат ораторскому мастерству, а также навыкам ведения избирательной кампании и презентации.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Многие, победив на выборах, теряют ощущение реальности»