Аваков представил США свой план по возвращению Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в Вашингтоне новый план по возвращению Донбасса под контроль киевских властей.

«Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса «Механизмом малых шагов», потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом», — заявил Аваков во время круглого стола в Институте мира.

Как пишет ТАСС, новый план Авакова предполагает создание в регионе демилитаризованной зоны безопасности. Согласно инициативе, указанный участок территории берут под свой контроль украинские пограничники при поддержке международных миротворцев, правопорядок и законность обеспечивают национальная полиция, нацгвардия Украины и мониторинговая миссия.

Затем на территории проводятся местные выборы, восстанавливается работа государственных институтов и правоохранительных органов Украины.

По мнению главы МВД Украины, когда жители Донбасса увидят, что «украинская власть с украинским флагом» способна обеспечить «надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться на Украину».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.