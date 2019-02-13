Принятие парламентом Украины законов, получивших в народе название антицерковных, вызвало большое беспокойство в религиозном сообществе нашей страны. В частности, свою позицию публично высказал главный раввин Киева Яков Дов Блайх, который является сейчас председателем Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). По его мнению, закон № 5309 (вносящий изменения в украинский закон «О свободе совести и религиозных организациях») не соответствует конституции, поскольку грубо нарушает принцип отделения церкви от государства.

Как подчеркнул Яков Дов Блайх, после принятого Верховной радой решения ни одна конфессия не может чувствовать себя защищенной от государственного вмешательства. В связи с этим он выразил надежду на признание упомянутого закона неконституционным.

Помимо этого, председатель ВСЦиРО сделал особый акцент и на том, что соответствующие шаги власти не нашли понимания за пределами нашей державы. По его словам, международные организации, даже те, которые поддерживают Украину, уже сделали заявления о неправильности таких действий, обозначив произошедшее в парламенте как провокацию.

Стоит отметить, что это отнюдь не преувеличение. Указанные законодательные инициативы создают условия для возникновения длительных и крайне болезненных кризисных явлений в религиозной и общественной жизни Украины. Одним из факторов, способных спровоцировать такие процессы, может стать проведение масштабной рейдерской атаки против Украинской православной церкви.

Все мы знаем, как реализуется такая схема в бизнесе. У организации, на имущество которой позарились преступники, вдруг появляется «клон». Он официально зарегистрирован, а его название буквально чуть-чуть отличается от названия структуры, определенной в качестве жертвы рейдеров. Такой нехитрый ход позволяет затем переоформить на новую структуру незаконно отобранные активы. При этом процесс можно значительно ускорить, если уставные документы подвергшейся нападению организации будут признаны недействительными.

Закон № 5309 как раз и создает такие условия. Ведь отказ Украинской православной церкви от выполнения неправомерного требования изменить ее официальное название может быть использован для совершения еще одного нарушения, а именно выведения УПЦ за пределы юридического поля. При таком развитии событий сработает принцип «нет человека — нет проблемы». В условиях якобы «недействительности» уставных документов нашей Церкви произвести противоправный массовый перевод общин и храмов в состав другой конфессии будет гораздо проще. Тем более что «клон» — в виде «Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ)» — уже создан.

К сожалению, практика показывает, что подобные опасения далеко не беспочвенны. Как бы ни были прописаны нормы закона, никто не может гарантировать того, что им просто не прикроются при реализации тех или иных преступных схем. Яркий пример тому — ситуация с законопроектом № 4128, который, среди прочего, регламентирует процесс перехода общин верующих из одной конфессию в другую.

На бумаге все выглядит гладко: соответствующие решения могут принимать только члены религиозной общины. Однако в реальности дела обстоят иным образом — храмы переводятся в другую юрисдикцию голосами представителей территориальной общины, которые зачастую попросту игнорируют позицию прихожан.

Налицо грубое нарушение закона, однако мало кто из представителей власти бьет в набат. Наоборот — неоднократно фиксировались случаи, когда главы сельсоветов и райсоветов сами инициировали противоправные действия. Например, организовывая и проводя заседания жителей соответствующих населенных пунктов, на которых принимались решения по отъему храмов и имущества УПЦ в пользу другой конфессии.

Так или иначе, но в СМИ практически каждый день появляется информация об очередном подобном рейдерском захвате. И пока перспектив урегулирования проблемы не видно. Впрочем, это не удивительно, поскольку за кампанией по незаконному переводу общин нашей Церкви в «ПЦУ» скрываются два значимых момента.

Первый — желание обеспечить признание так называемой ПЦУ на уровне поместных православных церквей. Как выразился один из известных сторонников новой религиозной структуры, решение этого вопроса во многом будет зависеть от того, «насколько активно к ней станут присоединяться общины и даже целые епархии» УПЦ.

Второй — насильственный перевод большого количества приходов нашей Церкви в ПЦУ предоставит Константинопольскому патриархату возможность утверждать, что его решение по предоставлению Украины автокефалии было правильным. И оно способствовало не легитимации церковного раскола, а якобы объединению украинского Православия.

Впрочем, какими бы соображениями не руководствовались вдохновители и исполнители упомянутой кампании, все мы должны понимать — нельзя что-то по-настоящему хорошее и стоящее построить на лжи и насилии. Ведь, как говорится в Псалтири, «мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь».

Автор — управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич)

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