Прямой эфир

В Польше похвастались «срывом» планов России по удержанию морских путей

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление в ВМС Польши дивизиона ракетных береговых комплексов с противокорабельными ракетами NSM «похоронило» надежды России на удержание морских путей в Балтике, заявил польский военный эксперт Максимилиан Дура.

Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
Какими характеристиками будут обладать наземные ударные системы средней дальности

«Ракеты NSM дальностью 220 км <…> позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю. Таким образом, они определенно похоронили российские мечты о поддержании морских коммуникаций», –– приводит слова Дуры Defence24.

Кроме того, эксперт уверяет, что польские ракеты осложнят выполнение задач военных кораблей России, которые по сравнению с торговыми «более крупные, отлеживаемые и легко обнаруживаемые».

По его словам, эффект может быть усилен в случае поставок польских батарей в страны Прибалтики.

При этом возможное появление в ВМС Польши новых фрегатов эксперт не считает проблемой для Москвы, так как эти корабли вероятнее всего не будут эффективны в противовоздушной обороне, а их уничтожение станет легким, быстрым и не затратным для РФ.

«Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов», — цитирует его «РИА Новости».

Дура уверен, что в отличие от береговых ракетных комплексов, фрегаты являются легко обнаруживаемой целью.

NSM (Naval Strike Missile) — противокорабельная ракета может поражать как наземные цели, так и воздушные.

Польша в 2013 году закупила 12 пусковых установок и 48 ракет. Через год страна заказала еще одну партию.

9 февраля стало известно, что Варшава приобретет у США ракетные системы HIMARS с дальностью поражения в 300 км. Госдеп уже одобрил продажу Польше 20 ракетных систем на сумму в $655 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали «гипотетической» опасность ракет США в Польше
Названа возможная цель захода эсминцев США в Балтийское море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017