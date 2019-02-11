В Польше похвастались «срывом» планов России по удержанию морских путей

Появление в ВМС Польши дивизиона ракетных береговых комплексов с противокорабельными ракетами NSM «похоронило» надежды России на удержание морских путей в Балтике, заявил польский военный эксперт Максимилиан Дура.

«Ракеты NSM дальностью 220 км <…> позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю. Таким образом, они определенно похоронили российские мечты о поддержании морских коммуникаций», –– приводит слова Дуры Defence24.

Кроме того, эксперт уверяет, что польские ракеты осложнят выполнение задач военных кораблей России, которые по сравнению с торговыми «более крупные, отлеживаемые и легко обнаруживаемые».

По его словам, эффект может быть усилен в случае поставок польских батарей в страны Прибалтики.

При этом возможное появление в ВМС Польши новых фрегатов эксперт не считает проблемой для Москвы, так как эти корабли вероятнее всего не будут эффективны в противовоздушной обороне, а их уничтожение станет легким, быстрым и не затратным для РФ.

«Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов», — цитирует его «РИА Новости».

Дура уверен, что в отличие от береговых ракетных комплексов, фрегаты являются легко обнаруживаемой целью.

NSM (Naval Strike Missile) — противокорабельная ракета может поражать как наземные цели, так и воздушные.

Польша в 2013 году закупила 12 пусковых установок и 48 ракет. Через год страна заказала еще одну партию.

9 февраля стало известно, что Варшава приобретет у США ракетные системы HIMARS с дальностью поражения в 300 км. Госдеп уже одобрил продажу Польше 20 ракетных систем на сумму в $655 млн.