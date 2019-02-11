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Президент Чехии предрек Гуайдо бесславный конец

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что лидер оппозиции и самопровозглашенный временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо, может прийти к бесславному концу, если потребует военного вмешательства других стран в дела своего государства. Об этом Земан заявил 10 февраля в эфире радиостанции Frekvence 1.

По его словам, если Гуайдо сделает то, что не сумеет разрешить нынешнюю проблему, и обратится за помощью к иностранным протекторам, то «закончит, как венесуэльский Гусак», имея в виду президента Чехословакии Густава Гусака, который вынужденно сложил свои полномочия в результате «бархатной революции» 1989 года.

Протесты в Венесуэле начались 23 января. Сторонники оппозиции, которая контролирует парламент страны, вышли на улицы с требованием отставки президента. В тот же день Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его признали США, позднее Канада, Австралия, Израиль, Грузия, Гватемала, Албания и еще ряд государств.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку действующему президенту выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

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