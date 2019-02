Сенатор-демократ пригрозила Трампу тюрьмой

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, объявившая недавно о своем участии в президентских выборах 2020 года, заявила, что к этому времени нынешний американский лидер Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN.

«К тому времени, когда мы приблизимся к 2020 году, Дональд Трамп может даже не быть президентом. В действительности не факт, что он будет на свободе», — сказала Уоррен во время агитационного выступления.

On her first full day of campaigning as a presidential candidate, Democratic Sen. Elizabeth Warren says President Trump might be in jail by Election Day https://t.co/hlAF5xR2C7 pic.twitter.com/Yp6U2m3tJI