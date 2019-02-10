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Сенатор-демократ пригрозила Трампу тюрьмой

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, объявившая недавно о своем участии в президентских выборах 2020 года, заявила, что к этому времени нынешний американский лидер Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN.

«К тому времени, когда мы приблизимся к 2020 году, Дональд Трамп может даже не быть президентом. В действительности не факт, что он будет на свободе», — сказала Уоррен во время агитационного выступления.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

В субботу Трамп прокомментировал решение Уоррен участвовать в президентской гонке и назвал ее Покахонтас, высмеяв заявления сенатора об индейском происхождении.

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